Cittadinanza agli immigrati e legalizzazione delle droghe, Rixi (Lega) frena: "Pd e M5S contro il governo"

“Pd e M5s sono i mandanti di un grave attacco a governo e maggioranza. Bisogna fermare l’iter parlamentare su temi divisivi come cittadinanza facile per immigrati e legalizzazione delle droghe. Questo governo è nato per portare la nazione fuori dalla pandemia, gestire il Pnrr, affrontare l'emergenza del caro carburanti, l’emergenza sociale, parlare di lavoro, pensioni ed economia. La Lega è impegnata sulle misure per sostenere famiglie e imprese, le nostre priorità sono ben altre rispetto alla sinistra che invece insiste su temi divisivi. A Pd e M5s chiediamo di non mettere a rischio maggioranza e governo con atti irresponsabili che fanno male al Paese”.