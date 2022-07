A Borgio Verezzi l'incontro pubblico promosso dalla minoranza: "Serata partecipata, dimostrazione che i cittadini sono interessati e attivi alla vita politica locale" (FOTO)

Si è svolto ieri sera, 30 giugno, nella sala consiliare del Comune, l'incontro pubblico promosso dal gruppo di minoranza "Borgio Verezzi x tutti".

"L'incontro ci ha permesso di raccontare che cosa abbiamo proposto in questi mesi di amministrazione e le risposte ottenute - spiegano dalla gruppo di minoranza - È stata una bella serata, partecipata, a dimostrazione che i cittadini sono interessati e attivi alla vita politica locale. Consistenti sono stati gli interventi, le proposte e i suggerimenti per migliorare il nostro piccolo paese, abbiamo preso nota e porteremo la vostra voce in consiglio comunale. Ringraziamo tutti i numerosi partecipanti all’incontro che ha fatto emergere la poca attenzione che fino ad oggi c’è stata da parte dell’Amministrazione nei confronti del paese".

"Forte preoccupazione per la fumosità con cui si sta affrontando il blocco dei lavori della scuola in un periodo dell'anno invece propizio, la vecchia annosa mai risolta questione dell'allaccio al depuratore e per la gestione dell'acquedotto, tra i temi maggiormente trattati - proseguono da 'Borgio Verezzi x tutti' - Non perderemo la nostra voglia di essere propositivi nonostante tutti i no incassati fino ad oggi anche su questioni ampiamente condivisibili".

"Dobbiamo ringraziare i due componenti di maggioranza che hanno partecipato come spettatori all’incontro nella speranza che abbiano colto lo spirito della serata e possano risolvere alcuni dei problemi esposti dai cittadini presenti, problemi sui quali noi continueremo a tenere accesi i riflettori. Abbiamo concluso con la promessa di replicare per tornare presto a discutere tutti insieme in un clima pacato e sereno deciso e partecipato come quello creatosi ieri" concludono dal gruppo di minoranza.