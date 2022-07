Lions Club Albenga Host, Gianni Righello nuovo presidente

Il ristorante Scola di Castelbianco ha ospitato la chiusura dell’anno sociale del Lions Club Albenga Host, serata di avvicendamento tra il presidente uscente Vittorio Varalli e l’entrante Gianni Righello, dove formalità ed attimi di scanzonata goliardia si sono alternati per ravvivare la serata e celebrare i risultati ottenuti. Il presidente uscente Varalli ha infatti illustrato i service realizzati durante l’ anno sociale, su tutti, a coronamento di anni di oculata gestione, l’acquisto dell’ambulanza per la PA Croce Bianca, ed il Lions Day, coordinato dal Past Governatore Franco Maria Zunino, che ad aprile ha portato oltre 400 Lions ed accompagnatori ad Albenga, permettendo al contempo di raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida unitamente agli altri club della Zona 3c, presieduta dall’immediato past presidente di club Dario Zunino.

Varalli ha poi ringraziato anche gli altri membri del direttivo per il lavoro svolto, vale a dire il Segretario Emilio Merlino, il Tesoriere Davide Testa, il Cerimoniere Luciano Basso, il Leo Advisor nonché presidente comitato soci Diego Turco, il responsabile service Guido Fossati e gli altri consiglieri Cristina Siniscalchi, Claudio Raimondo, Antonio Sorrentino, Paolo Vairo ed i revisori dei conti Carlo Basso e Franco Passon.

Presenti come sempre in gran numero i Leo, il cui presidente Gianluca Basso ha a sua volta salutato e passato la spilla al subentrante Saul Merlino.

Una sorpresa attendeva infine il club ed in particolare il segretario nonché past presidente Emilio Bosisio, insignito dal Presidente Varalli della Melvin Jones Fellow, prestigiosa onorificenza della Fondazione Internazionale del Lions Club.

Il presidente entrante Gianni Righello, in carica dal primo luglio, nel suo breve intervento di saluto ha ringraziato i soci per la fiducia accordatagli ed ha ribadito che la sua presidenza sarà in continuazione con le precedenti sottolineando l’impegno del club per nuovi service a favore della comunità e per il sociale, dando appuntamento a soci ed ospiti alla cena in bianco organizzata unitamente ai club Leo e Lions della Zona 3c l’8 luglio presso l’ Essaouira di Albenga ed il cui ricavato andrà destinato alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones.