Al via il 7 luglio il festival culturale "Albenga Racconta"

Prende il via giovedì 7 luglio “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri”, il festival culturale organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con RES Comunicazione, che per tre giorni, fino a sabato 9 luglio, vedrà grandi nomi del panorama letterario, artistico e musicale italiano protagonisti di 11 eventi, tra presentazioni di libri, incontri con autori, concerti, spettacoli dal vivo, live painting, proiezioni di film e laboratori per bambini.

Anche quest’anno l’arte del racconto sarà il filo conduttore del programma della manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, che si svolgerà tra Piazza San Michele e Piazza IV Novembre, all’ombra delle secolari torri, simbolo per eccellenza della città di Albenga. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, nell’ottica di regalare a cittadini e visitatori momenti di alta cultura in tutta libertà.

Giovedì 7 luglio dopo il saluto delle autorità previsto per le 18.00, sul palco di Piazza San Michele salirà alle 18.30 Luigi Garlando, firma di punta della “Gazzetta dello Sport” e stimato autore per ragazzi, con il libro dal titolo “Per questo mi chiamo Giovanni” (Rizzoli) che, tappa dopo tappa, ripercorre i momenti chiave della storia di Giovanni Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, l'epilogo. A trent'anni dalla strage di Capaci, si rinnova il racconto di una pagina tragica della storia recente d’Italia, con un'intervista inedita a Maria Falcone.

Alle 21.30 l’atmosfera si farà calda e avvolgente in compagnia di una delle attrici e doppiatrici italiane più amate di sempre, Lella Costa, in scena con lo spettacolo “Questioni di cuore”, tratto dalla rubrica della nota giornalista di “Repubblica” Natalia Aspesi: in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi di intensità e intimità, emerge un condensato ironico e amaro di storie di amore e passione che, di decennio in decennio, tracciano l’evoluzione del costume nazionale attraverso vicende personali.

Per tutta la durata della rassegna “Albenga Racconta”, dal 7 al 9 luglio dalle 17.00 alle 23.00 in Piazza IV Novembre, sarà presente inoltre la Libreria del Festival, con tutti i libri in programma e non solo, grazie alla preziosa collaborazione di tutte le librerie del centro (Libreria San Michele, Libreria Quarta di Copertina, Libreria Albero Azzurro e La Piccola Mercante Di Sogni).

Il programma di venerdì e sabato in sintesi

Venerdì 8 luglio si riparte con una mattinata dedicata alle scuole, a partire dalle 11 all’Auditorium San Carlo, con il regista Matteo Valenti, Sergio Noberini, direttore del Museo Luzzati, ed Emanuele Conte, direttore del Teatro della Tosse, per la proiezione del docufilm “Lele - Il Magico Mondo di Emanuele Luzzati” realizzato grazie al sostegno di Coop Liguria. Spazio ai più giovani anche in Piazza IV Novembre, a partire dalle 18.00, con il laboratorio creativo per bambini condotto da Renata Castellani, illustratrice Disney, con i ragazzi e gli insegnanti di Visual School.

Sul palcoscenico di Piazza San Michele saranno invece protagonisti il giornalista Antonio Caprarica, che alle ore 17 presenta il suo “William & Harry. Da inseparabili a nemici” (Sperling & Kupfer), e Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più̀ apprezzati in Italia, alle ore 18.30 con “Pasolini. Il fantasma dell'origine" (Feltrinelli), per finire alle 21.30 con il Concerto Tour 2022 di Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo.

Sabato 9 luglio, ultimo giorno di Festival, in piazza IV Novembre alle ore 18, ancora spazio per i più piccoli con l’associazione Cosa vuoi che ti legga? e Casa Cultural e una sorta di biblioteca ideale, fatta di storie fantastiche ancora da scrivere. Nella centrale Piazza San Michele si alterneranno infine l’autrice e filosofa Ilaria Gaspari, alle 17.00 con il suo “Vita segreta delle emozioni” (Einaudi), il giornalista Gad Lerner, alle 18.30 con il libro “Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza italiana” (Feltrinelli), per finire alle 21.30 con Michele Serra insieme all’illustratore per ragazzi Alessandro Sanna per la presentazione del libro “Osso, anche i cani sognano” (Feltrinelli), arricchita da una performance di live painting.

Albenga Racconta si avvale del Patrocinio della Regione Liguria ed è realizzato con il contributo di Coop Liguria, Fitimex e Rivierauto a cui si aggiungono gli sponsor della stagione estiva che hanno aderito al bando pubblico del Comune.

