Albenga, lavori di consolidamento del ponte di Bastia: fino a ottobre stop al transito dei mezzi pesanti

" Abbiamo previsto maggiori controlli da parte della polizia locale per monitorare e garantire la sicurezza stradale in questi tre mesi visto il possibile aumento di transito camion dentro Bastia - spiegano i consiglieri Camilla Vio e Mirco Secco - Chiediamo quindi massima attenzione da parte di tutti, è un sacrificio che Anas ha richiesto alla nostra comunità per garantire un ponte più sicuro domani. L’ufficio viabilità sta valutando anche in queste settimane un nuovo progetto di viabilità per regolamentare con impianto semaforico in senso unico alternato il tratto di strettoia per rendere più vivibile e sicuro questo tratto critico di via Paccini ".

Il percorso alternativo per i veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellato avverrà tramite la Ss 582 "del Colle di San Bernardo", e la Ss 717 "di Villanova d’Albenga" (Aurelia bis).

"In riferimento invece all'ordinanza comunale già in vigore in via Paccini - aggiungono dall'Amministrazione - rimane attiva con ulteriore deroga ai veicoli di fornitori e clienti delle aziende situate in Regione Massaretti (coop. Ortofrutticola) e nella strada Enesi-Bastia che potranno in questi tre mesi transitare in via Paccini per raggiungere le aziende".