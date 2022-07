Crollo del ponte Morandi, è il giorno del processo: alla sbarra 59 imputati

Si aprirà questa mattina il processo che vede imputate 59 persone, tra cui l'ex Ad di Autostrade Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018. Un processo 'monstre', con centinaia di parti civili che chiederanno giustizia per le 43 vittime che persero la vita quel giorno e per i danni che ha causato il crollo del viadotto.

Tra di loro quel giorno il savonese pianse la scomparsa di Giorgio Donaggio, 57enne originario di Genova ma residente da anni a Toirano e con un cantiere navale ad Andora, che quella maledetta vigilia di Ferragosto di quattro anni fa stava percorrendo il viadotto a bordo della sua Volvo xc60 bianca diretto a Santa Margherita Ligure.

Chi invece quella mattina intorno all'ora di pranzo fu protagonista di un vero e proprio miracolo fu il vigile del fuoco ed ex portiere del Legino Davide Capello. Pur rimanendo coinvolto nel crollo e sepolto sotto le macerie, venne estratto dai colleghi con alcune lesioni non gravi dal proprio veicolo, vivendo attimi di puro terrore.