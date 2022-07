Albissola, branco di cinghiali punta mamma e figlia uscite dal supermercato: "Situazione scappata di mano" (FOTO)

Raggiunte da 7 cinghiali, hanno dovuto abbandonare dalla paura i sacchetti della spesa con gli ungulati che si sono messi a "banchettare" a due passi dal centro.

L'accaduto è avvenuto ieri sera, intorno alle 19.30 ad Albissola Marina e ad essere protagonista sono state una donna e una bambina che si ritrovate di fronte gli esemplari in via dei Ceramisti.

"Mia moglie insieme a mia figlia al ritorno da spiaggia hanno fatto la spesa e si sono incamminate verso casa passando da via dei ceramisti ad Albissola Marina, lungo la strada probabilmente attirati dai sacchetti bianchi della spesa, sono state raggiunte da 7 cinghiali, di cui 2 molto grandi, spaventate e non potendo correre con i pesi mia moglie ha mollato i sacchetti a terra perdendo anche lo zaino della spiaggia - ha detto il marito e papà - loro si sono concentrati sul cibo, hanno divorato tutto sparpagliando le confezioni ovunque, non c’è stato modo di distorcere la loro furia sul cibo neanche con l’aiuto dei passanti suonando con le macchine. Il comune dovrebbe prendere provvedimenti visto che ormai la situazione è scappata di mano. Speriamo che prima o poi non attacchino persone o cani con i padroni a passeggio".

"Ci sono venuti dietro di corsa, non ci è mai capitata una cosa del genere, siamo tutti a rischio qua, devono riaprire la caccia, non possiamo rischiare in una cittadina, non ho scelto di vivere in un bosco o in montagna ma al mare" ha spiegato lanciando l'allarme la donna coinvolta insieme alla figlia.

Sta diventando sempre più massiccia la presenza dei cinghiali anche nei centri cittadini e se fino a qualche anno fa il problema si verificava principalmente nel genovese da qualche periodo nel savonese si sommano le segnalazioni e i casi più frequenti si stanno verificando soprattutto a Savona, Spotorno e Bergeggi.