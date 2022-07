Tragedia di via Niella, l'ultimo commosso saluto in Duomo per Nadia Zanatta e Antonino Santangelo

Cordoglio, commozione, sgomento. Questi i sentimenti che si vivevano questo pomeriggio in un gremito Duomo di Savona per l'ultimo saluto alla 57enne Nadia Zanatta e del marito, il 65enne Antonino Santangelo che probabilmente nella notte tra sabato e domenica ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita lanciando dal terrazzo della loro abitazione di via Niella.

Parenti, colleghi, amici conoscenti, si sono stretti nella Cattedrale della coppia con il Vescovo Calogero Marino e Don Piero Giacosa che hanno officiato il funerale.

Durante la cerimonia hanno preso la parola proprio il Vescovo e uno dei due figli.

La squadra volanti della polizia domenica scorsa aveva ricevuto intorno alle 15.00 una segnalazione da parte di una vicina di casa che dopo aver sentito un grande tonfo aveva visto il corpo dell'uomo, agente di commercio in pensione, riverso per terra nel cortile interno del palazzo.

Entrati nel condominio gli agenti, grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, erano riusciti ad aprire la porta dell'abitazione chiusa dall'interno con un fermo. Dentro la casa, nella stanza era stato rinvenuto il corpo della moglie, dipendente comunale all'ufficio anagrafe, avvolto in un tappeto sul letto matrimoniale.

Nel tavolo della cucina invece era presente un bigliettino d'addio scritto dall'uomo ai due figli maschi di 30 e 25 anni nel quale diceva che voleva "raggiungere la mamma".

Sul posto la polizia scientifica e il medico legale nei primi accertamenti sul corpo della donna avevano potuto appurare inoltre che erano presenti due colpi inferti da un'arma da taglio, oltre a quello sullo schiena, ne era presente uno anche dietro all'orecchio sinistro.

Da lì la decisione di sequestrare i coltelli da cucina presenti, uno dei quali compatibile con i segni presenti sulla salma. Nella camera dei figli era inoltre stato rinvenuto un materasso e un paio di pantaloncini intrisi di sostanza ematica. L'abitazione era stata così posta sotto sequestro.

In merito alla coppia, priva di precedenti di polizia, non erano mai stati segnalati pregressi interventi e non si erano verificati, come confermato dai vicini e dai figli, situazioni di conflittualità e problemi di violenza fisica e psicologica.

Il rapporto coniugale comunque stava volgendo al termine per decisione della donna e probabilmente l'uomo non aveva accettato quella scelta. Stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire la vicenda individuando l'ora del decesso e le corrette modalità.