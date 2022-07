Cantiere di Legino, incontro comune-commercianti. Assessore Parodi: "La chiusura entro il 15-30 settembre"

Il cantiere di Legino per la mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero a Savona chiuderà entro il 15-30 settembre.

Queste le tempistiche che sono state preannunciate ieri dal sindaco Marco Russo, l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi e l'ingegnere comunale Marco Delfino in un incontro nella scuola del quartiere con i commercianti.

"Abbiamo il fatto il punto della situazione per spiegare bene a che momento siamo, cosa c'è ancora da fare e quali sono le prospettive di tempo - ha detto l'assessore Parodi - verrà chiuso il gas entro lunedì e martedi, poi subentrerà l'Acquedotto per 4-5 giorni di fila successivamente enel e fibra e infine il comune tramite la ditta incaricata per la fognatura".