Savona, dura solo 10 giorni l'operatività del ponte mobile della Darsena: nuovamente guasto (FOTO)

È durata praticamente solo dieci giorni l'operatività del ponte mobile Leon Pancaldo della Darsena di Savona.

Ieri infatti era nuovamente bloccato nel pieno del fine settimana dopo l'odissea che avevano dovuto affrontare per più di un mese savonesi e turisti costretti a dover fare tutto il giro per raggiungere la zona del porto o viceversa raggiungere il centro e i commercianti invece alle prese con il crollo degli incassi.

Dopo verifiche, sopralluoghi e valutazioni per individuare le cause del guasto avvenuto a fine maggio, e alla contemporanee difficoltà riscontrate per l’approvvigionamento della componentistica compatibile, Autorità Portuale avevano provveduto alla sostituzione del motore danneggiato reperito sul mercato tedesco.