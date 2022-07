Alassio, nuova linfa per la riqualificazione dell'ex Adelasia: dalla Compagnia di San Paolo 23mila euro di contributo

Un nuovo contributo da 23 mila euro da parte della Compagnia di San Paolo darà man forte all'intervento di restyling dell'ex Adelasia, rinominato "Pineta sul mare", di Alassio.

Nel febbraio scorso il Comune aveva preso parte al bando emanato dall'ente col progetto redatto dall’europrogettista Elisa Ferrara, con l'intento di trasformare la zona in un’aula a cielo aperto con installazioni ed informative di carattere ambientale e naturalistico, creare un luogo di aggregazione aperto al pubblico, un luogo di allenamento all’aperto per diverse esperienze di sport e natura.

"Si tratta - spiega l'assessore Fabio Macheda - di un contributo parziale, rispetto agli 80mila richiesti; cionondimeno si tratta di una somma tale da consentire di intervenire rimodulando il progetto che avevamo pensato e compiere quindi un primo importante passo avanti nella realizzazione della Pineta sul Mare".

"Quello che più conta - prosegue Macheda - è che abbiamo dato il via ad una serie di attività propedeutiche alla progettazione Pnrr che si intendono intraprendere attraverso un primo intervento di recupero partecipato di una pineta lungo la passeggiata mare di levante del comune di Alassio per restituire a cittadini e turisti un luogo di aggregazione, sosta e ristoro affacciato sul golfo, a pochi passi dal porto e dalle spiagge. Tale spazio potrà essere utilizzato anche come area didattica e di preallenamento per chi svolge sport in mare (camminata acquatica, biosnorkeling)".

Nel contesto di una sempre crescente necessità di salvaguardare un territorio che si è dimostrato fragile più volte negli ultimi tempi, conservare e ripristinare uno spazio verde, è una delle priorità soprattutto in un’area come il litorale della Liguria.

La presenza dei pini in questo tratto di costa, oltre a fornire un supporto di vegetazione alle persone ed alla fauna locale, fornisce un contributo notevole contro l’erosione delle zone collinari; il rinverdimento del muraglione a sostegno dell’asse ferroviario rappresenta un concreto impiego di arbusti e piante allo scopo di manutenere e sostenere il terreno che degrada verso l’area verde e poi la spiaggia.