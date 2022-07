Spotorno, via al cantiere per nuovi posti auto in via Verdi. Prossima la riapertura del park ex thalassoterapia

"Parte della nostra programmazione di nuovi posteggi prevede, come questa, il recupero di spazi e parti di sedi stradali poco utilizzati. Come il restyling di piazza Serrati in fase di progettazione o il recupero della corsia di sinistra (quella in cui attualmente si procede da monte a mare, ndr) di questo tratto di via Verdi, nel rispetto degli attuali accessi esistenti" spiegano dall'amministrazione in una nota apparsa sui social dell'ente.