Spotorno, parcheggi e senso unico in via Verdi lasciano perplessa la minoranza: "Toppa peggio del buco"

Continua a tenere banco a Spotorno la gestione delle aree di parcheggio, una sorta di "bene materiale" soprattutto durante la stagione estiva. Ad attaccare le scelte dell'Amministrazione Fiorini sono, dopo l'intervento del neo segretario cittadino Bonasera, i consiglieri comunali Spiga e Pendola che, "dopo lo sconforto di aver visto Spotorno privata di oltre 200 posti auto", in particolare dopo la zebratura del tratto bordo strada di Aurelia di località Serra, palesano sconcerto per il progetto di riqualificazione di Via Verdi. "Il tratto di strada che viene definito ‘superfluo’ rendeva in realtà quel tratto di strada molto ampio e arioso, aspetto che oggi vieni infatti lamentato da numerosi spotornesi che li vivono o transitano - scrivono in una nota i consiglieri - Purtroppo le aspettative di molti cittadini sono state non solo deluse, ma stravolte in un grosso e palpabile disappunto e scontento, percepibile chiaramente dalla moltitudine di messaggi letti sui social. E’ sotto gli occhi di tutti che la carreggiata, non più utilizzata per il transito, risulta insufficiente per disporre i parcheggi a ‘spina di pesce’".

Una prima problematica riscontrata poi dai consiglieri di minoranza riguarda i nuovi posti auto a mare di Via Germania, all'incrocio con via Verdi: "In quel tratto il passaggio pedonale non è definito da un marciapiede ma da strisce pedonali disegnate a terra, con il rischio che le auto possano sforare la linea del parcheggio e ostruire il passaggio a carrozzine e pedoni. Riteniamo che, se da una parte una soluzione al problema potrebbe essere la posa di un cordolo di contenimento, dall’altra si correrebbe il rischio di stringere ulteriormente la carreggiata, nel caso di sosta di furgoncini o auto di grossa dimensione; non è stato quindi tenuto minimamente conto non solo del passaggio pedonale, ma anche dei cortili che su quel passaggio si affacciano".

"Altro nostro dubbio - continuano i membri di 'Noi per Spotorno che vorrei' - è la possibile formazione di code nel momento in cui una o più vetture dovessero fare le manovre necessarie ad uscire dal posteggio, visto il restringimento della carreggiata, soprattutto con l’afflusso di auto nel periodo estivo, ricordando che Via Verdi è uno dei due soli accessi al casello autostradale; già in questi pochi giorni si sente spesso il suonare di clacson, fonte di disturbo e disagio per gli ospiti dell’Opera Pia Siccardi e dei residenti della zona. Oltretutto, vista proprio la destinazione della casa di riposo, sarebbe drammatico se, per il ‘collo di bottiglia’ che si è creato, il passaggio o la sosta di ambulanze venisse compromesso o ritardato".

Secondo il gruppo di opposizione "l’Amministrazione ha sicuramente il demerito di cercare di offrire demagogicamente una manciata di posti auto per residenti e turisti in una zona assolutamente non adatta allo scopo, nell’irrealizzabile pretesa di sopperire alla disastrosa riduzione dei parcheggi in cui il paese si è trovato".

"Rimarchiamo che certi lavori andrebbero programmati per tempo e svolti nei periodi invernali, per poter avere il tempo di risolvere le problematiche che potrebbero sorgere e ottimizzare il servizio: a nostro avviso inseguire le lamentele trovando soluzioni affrettate e funamboliche rischia solo di inasprire ulteriormente gli animi, cosa che è ovviamente accaduta - aggiungono - In definitiva si evince che, dopo aver provato a rimediare al fallimento economico del nuovo parcheggio sull’ex sede ferroviaria, facendo ‘pagare’ la scarsità di posti auto a spotornesi e dipendenti zebrando la circonvallazione, l’Amministrazione abbia provato a correre ai ripari".