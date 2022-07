Piaggio Aero, Venzano (Fim Cisl): “Bene nuova commessa. Ora aspettiamo risposte dal commissario nell’incontro di martedì a Savona”

“La nuova commessa per Piaggio Aero è una notizia positiva che sottolinea il valore e l’importanza dell’azienda ma adesso dobbiamo essere tutti concentrati sul risultato finale: cioè il futuro degli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga. Martedì nella sede di Confindustria Savona incontreremo il Commissario Nicastro: ci aspettiamo risposte sui possibili acquirenti dell’azienda, senza dimenticare la Golden Power, e gli ricorderemo che nella scelta finale dovranno essere tenute in grandissima considerazione tutte le professionalità che lavorano nell’azienda: l’occupazione nei due stabilimenti deve essere tutelata al 100%, senza dimenticare i lavoratori di Laerh: questo deve essere chiaro a tutti. Come il mantenimento della territorialità dei due siti. Il piano industriale deve prevedere investimenti massicci in entrambi i settori dell'Azienda, velivoli e motori, non faremo sconti nemmeno su questo”, spiega in una nota Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria

“La nuova commessa per Piaggio Aero è una notizia positiva che sottolinea il valore e l’importanza dell’azienda ma adesso dobbiamo essere tutti concentrati sul risultato finale: cioè il futuro degli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga. Martedì nella sede di Confindustria Savona incontreremo il Commissario Nicastro: ci aspettiamo risposte sui possibili acquirenti dell’azienda, senza dimenticare la Golden Power, e gli ricorderemo che nella scelta finale dovranno essere tenute in grandissima considerazione tutte le professionalità che lavorano nell’azienda: l’occupazione nei due stabilimenti deve essere tutelata al 100%, senza dimenticare i lavoratori di Laerh: questo deve essere chiaro a tutti. Come il mantenimento della territorialità dei due siti. Il piano industriale deve prevedere investimenti massicci in entrambi i settori dell'Azienda, velivoli e motori, non faremo sconti nemmeno su questo”, spiega in una nota Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria.