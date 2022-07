Vado, aperto al pubblico il nuovo parco della frazione di Sant'Ermete (FOTO)

È stato aperto al pubblico questa mattina il nuovo parco di Sant'Ermete a Vado Ligure in via Bellandi.

Una riqualificazione per la frazione vadese che ha visto installati i fari a led, la piantumazione di nuove piante, giochi per i bambini e arredi.

Al momento sono in corso ancora alcune lavorazioni per la piantumazione del verde, la pavimentazione per l'accesso secondario e le rifiniture per il campo da basket.