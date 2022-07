Albissola Marina, colpito da un'auto mentre si trovava in bici sull'Aurelia: un giovane ricoverato al San Paolo (FOTO)

Incidente nel pomeriggio odierno, intorno alle 17.30, ad Albissola Marina nel tratto di Aurelia antistante i Bagni Lido: vittima un 19enne colpito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

A fornirgli le prime cure sul posto sono stati i militi della Croce Oro albissolese e l'automedica, prima di trasportarlo per ulteriori controlli al pronto soccorso del San Paolo cosciente e pare non in gravi condizioni.

Sul posto anche il personale della Polizia Locale per accertare la dinamica del sinistro e regolare il traffico, il quale ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni.