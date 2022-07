Riciclaggio e bancarotta fraudolenta, imprenditore rivierasco arrestato dalla Finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore attivo nel ponente ligure con società dedite alla lavorazione dei marmi.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Savona su richiesta della locale Procura della Repubblica, sulla base degli elementi probatori raccolti dalla Compagnia di Albenga.

L'indagato avrebbe gestito quattro società, di cui due fallite, principalmente per il tramite di “prestanomi”, tra cui figurava anche la convivente, sottoposta ad indagini per i medesimi reati.

L'imprenditore, responsabile di aver effettuato operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di una somma provento di truffa, pari a € 305.000,00, avrebbe impiegato una parte del denaro, pari a € 152.650,00, in due delle società allo stesso riconducibili.

Il fallimento di una delle imprese amministrate dall'arrestato avrebbe consentito anche l'accertamento della fraudolenta distrazione di ingenti liquidità, pari ad oltre € 220.000,00, non giustificata contabilmente.

Il soggetto, già condannato per reati contro il patrimonio e precedentemente inabilitato per dieci anni dall'esercizio di un'impresa commerciale, è stato condotto presso la propria abitazione in stato di arresto. È in corso il sequestro delle somme profitto di reato nella disponibilità degli indagati.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità delle persone sottoposte ad indagini.

L’attività svolta dalla Guardia di Finanza in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, rappresenta, ancora una volta, un chiaro esempio dell’impegno profuso per il ripristino della legalità ed a salvaguardia degli interessi economico-finanziari dei cittadini e del Paese.