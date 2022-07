Albenga, prosegue la raccolta firme del Movimento senzaprontosoccorsosimuore (FOTO E VIDEO)

Prosegue la sottoscrizione del documento da inviare al Prefetto di Savona a sostegno della necessità di riaprire al più presto il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Albenga.

Già diverse centinaia di cittadini hanno firmato in sole tre ore la richiesta. Quest'oggi, domenica 31 luglio, sarà possibile sottoscrivere (con documento di identità) fino alle ore 12 presso la sede della Croce Bianca di Albenga e anche questa sera a partire dalle ore 20 fino alle 22.30 in piazza IV Novembre (piazza del Monumento ai Caduti) in concomitanza con la presentazione ufficiale della squadra dell'Albenga Calcio che avrà luogo in piazza San Michele.

Per questo il Movimento senzaprontosoccorsosimuore ringrazia Simone Marinelli, Presidente dell'Albenga Calcio, e tutta la squadra per la grande sensibilità dimostrata e per l'attenzione al drammatico momento che la Sanità del comprensorio ingauno sta vivendo.

Intanto altri Comuni si stanno preparando per la raccolta e l'autenticazione delle firme: Ceriale, Alassio, Ortovero, Onzo e altri seguiranno.

"La raccolta sta andando benissimo con una coda ininterrotta di persone che, anche sotto il sole, attende il proprio turno per dare il proprio supporto a questa 'battaglia' per la riconquista di un diritto fondamentale come quello alla salute - il primo bilancio di Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi e tra i promotori dell'iniziativa - Il bello è veder arrivare gente da paesi non proprio vicini e anche medici costretti ad operare in condizioni drammatiche".

In piazza Petrarca non solo albenganesi, ma anche una famiglia di Noli "che, pur gravitando attorno al pronto soccorso del Santa Corona, avendone fatto esperienza in questo periodo è venuta a firmare perché apra il pronto di Albenga, senza il quale a Pietra vi è una situazione di emergenza continua".

Una riflessione da Rapa arriva poi sulla carenza di personale: "Vi sono un sacco di primariati rimasti vuoti nella nostra Asl, ma quelli amministrativi non lo sono mai. Eppure questi non salvano vite, sembra servano solo a fare danni".