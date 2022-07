Albenga, finale regionale de "Il + bello d'Italia": il vincitore è il 19enne Jonathan Panzeri

Si è concluso nel centro storico di Albenga (piazza San Michele) il ciclo di selezioni per la Liguria del concorso "Il + bello d'Italia (Originale dal 1979) di Silvio Fasano" che quest’estate, nel comprensorio ingauno, ha visto la partecipazione di una trentina di ragazzi partecipanti.

Davanti ad un numeroso pubblico presente nella piazza medioevale, sono stati applauditi i 7 premiati che approderanno alla finale che si svolgerà il 28 agosto molto probabilmente nella vicina Alassio.

Il vincitore assoluto è risultato il 19enne Jonathan Panzeri, in vacanza ad Albenga, da Bergamo. Uomo Ideale Leonardo Bianchi, 24 anni, in vacanza ad Alassio (Bagni Marcella) da Monza. La fascia del Talento (dedicata alla memoria di Antonio Fasano) al genovese Pier Basciano, 29 anni. Il + bello per il Cinema il 16enne alassino Andrea Peisino. Il + bello per la TV Antonio Tutino, 16 anni di Albenga. Il + bello per la Moda Federico Pibiri, 16 anni di Alassio. La fascia per lo Sport ad un altro alassino Zihan Zizzi 17 anni.

La giuria era composta dall’avvocatessa Margherita Gallo, dalla negoziante di moda Luana Apostolica, dalla gioielliera Stefania Olivari, da Arianna Caputo (Miss Inverno), da Alessia Andreetto (eletta la settimana scorsa “Puella Pulcherrima” del Palio di Albenga) e dalla consigliera comunale di Albenga Martina isoleri.

Si sono esibiti come ospiti artisti il giovane tenore Davide Pastorino, le giovanissime promesse della musica Daria Zorina, Anita Bossetti ed Henrique Lanteri. Ha presentato Renata Cantamessa. Coreografie di Fabio Fallabrino.