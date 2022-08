A Loano il fascino e la suggestione dell’alba a picco sul mare

Incantevole alba di fine luglio a Loano. In un momento della giornata in cui regnano tranquillità e pace, la natura ha dato il meglio di sé. Il sole di color giallo vivo bacia l’orizzonte per poi conquistare il cielo.

La nostra stella si fa largo dietro la sagoma della costa, che si allunga su un mare scuro ed addormentato, iniziando a riscaldare il mondo, che sta ancora per metà dormendo.

A contornare il tutto un gabbiano che, dall’alto, sembra voler vedere per primo il sorgere dell’astro, attore non protagonista di uno spettacolo capace di riempire occhi e cuore.

In pochissimo tempo il buio della notte ha lasciato il posto ai colori caldi, tipici dell’estate, colori che rispecchiano in pieno il proverbio “Il mattino ha l’oro in bocca”.