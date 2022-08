Trovato in possesso di hashish, 18enne denunciato ad Alassio

Continua costantemente l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio in Riviera, voluta dal Questore di Savona in particolare durante il periodo estivo, centrata anche sulla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare tra i giovanissimi, e realizzata poliziotti del Commissariato di Alassio con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Genova.

Nell'ambito di tale costante impegno operativo, gli agenti del Commissariato durante un servizio straordinario, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine, ieri sera hanno denunciato in stato di libertà un diciottenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti durante un controllo hanno trovato il giovane in possesso di nove dosi di hashish, tenute all'interno di un marsupio e perfettamente confezionate in bustine di plastica trasparente termosaldate, per un peso complessivo di circa 9 grammi. La sostanza è stata immediatamente sequestrata ed è scattata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Il servizio di controllo ha interessato i territori comunali di Alassio, Albenga e Laigueglia in particolare le zone litoranee, le vie di collegamento, i centri storici e le zone limitrofe alle stazioni ferroviarie e alle principali fermate dei mezzi pubblici. Nel corso dell'operazione sono state identificate 74 persone, controllati numerosi veicoli e due esercizi commerciali.

La Questura si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.