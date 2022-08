Porsche russa fuori controllo, sbanda e fa strike di motorini: al volante una ragazza ubriaca

Nottata movimentata quella appena trascorsa a Finale Ligure dove, passata da poco la mezzanotte, alla centrale operativa del comando finalese della Polizia Locale è arrivata notizia di un incidente, all'altezza di via Torino, sull'Aurelia, accompagnato da un forte rumore di schianto.

Una volta giunti sul posto i poliziotti finalesi al primo impatto con la scena hanno pensato al peggio: una Porsche con targa della Federazione Russa intraversata sulla strada, quattro motorini a terra gravemente danneggiati. Fortunatamente queste ultime erano tutte parcheggiate a margine della strada e le due ragazze a bordo della Porsche risultavano incolumi.

A dare manforte ai colleghi della polizia è quindi giunta immediatamente una pattuglia dei carabinieri che si sono dedicati alla rilevazione dell’incidente, non senza difficoltà. Entrambe le persone a bordo della macchina non parlavano italiano e, soprattutto, non si riusciva ad avere certezza su chi effettivamente fosse alla guida della fuoriserie.

Gli agenti del comando finalese sono infine riusciti a individuare la conducente accedendo al sistema di video sorveglianza pubblica: una volta sottoposta alla prova dell’etilometro la ragazza è risultata in stato di ebbrezza, con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,8 g/L.

La ragazza è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e, avendo causato un incidente stradale, rischia un ammenda da 1.600 a 6.400 euro e l’arresto fino a un anno, mentre la patente le è stata ritirata dalla Polizia Locale e la Porsche sottoposta a fermo amministrativo per 180 giorni. Anche i motoveicoli coinvolti nel sinistro, lasciati in sosta vietata, saranno sanzionati.