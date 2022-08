Borgio Verezzi, doppio tributo in piazza San Pietro coi successi di Zucchero e Lucio Battisti

Quarto appuntamento della rassegna “Musica in Piazza”, lunedì 8 agosto alle ore 21,30, con un concerto speciale che riunisce in un’unica serata il tributo a due grandi autori e interpreti della musica italiana: “Emozioni in canzoni” dedicato all’indimenticato Lucio Battisti, e “Baboomba”, con i maggiori successi di Zucchero Sugar Fornaciari.

La band è composta da Silvia Ferri (voce - Battisti), Innocente “Ce” Civelli (voce – Zucchero), Davide De Sciora (chitarra), Andrea Balestrieri (batteria).

Le voci di Silvia e del “Ce” si alterneranno nel cuore del centro storico borgese, con i brani più famosi e amati dei due grandi cantautori italiani, in una sorta di confronto fra generazioni.

Da una parte, gli intramontabili successi di Battisti e Mogol, riarrangiati e cantati dalla splendida voce di Silvia Ferri. Dall’altra, un fedele tributo a Zucchero reso più intenso dal timbro vocale di Innocente Civelli particolarmente somigliante. All'interno delle quasi sconfinate produzioni dei due artisti, sarà impossibile accontentare le richieste e i gusti di tutto il pubblico, ma nel repertorio scelto dalla band certamente non mancheranno i brani più famosi che rappresentano un pezzo della storia della musica italiana.

E’ attesa una grande partecipazione per questo nuovo appuntamento musicale in Piazza San Pietro: il doppio tributo regalerà al pubblico la magia di poter ascoltare e cantare insieme tanti brani sotto il cielo stellato di questa magica estate di ripartenza, dove gli eventi sono tornati finalmente a riunire le persone e a riportare gli artisti sul palcoscenico.

Il concerto è organizzato dal Comune in collaborazione con la Coop Armonia.

I prossimi due appuntamenti della rassegna musicale saranno con il gruppo Ponente Folk Legacy il 19 agosto e con RedLine il 21 agosto.

A disposizione del pubblico, i tradizionali cuscini per sedersi liberamente sul lungo sagrato della Chiesa di San Pietro.