Albenga, iniziato il lavaggio dei cassonetti dell'umido nelle frazioni

L'ufficio ambiente informa i cittadini delle frazioni di Albenga che nella nottata di ieri, SAT ha iniziato il lavaggio dei cassonetti della frazione umida. Tali interventi si ripeteranno a cadenza regolare in tutta la città

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “La pulizia dei cassonetti dei rifiuti, specialmente quelli relativi alla frazione umida, è particolarmente importante nella stagione estiva al fine di garantire l’igiene ed evitare i cattivi odori. Ringrazio la SAT per il servizio ed invito ancora una volta i cittadini a comportarsi secondo le regole del vivere civile, effettuare la raccolta differenziata correttamente e non abbandonare i rifiuti per strada. Solo così potremo avere una città pulita!”.

Con l’occasione si ricorda che è sempre attivo il Centro di Raccolta Comunale di Albenga nell’ex Caserma Aldo Turinetto, Strada Statale 58,2 dove è possibile recarsi anche solo per richiedere informazioni ed avere delucidazioni o rivolgersi al Numero verde SAT 800.966.156.

Al seguente link tutte le informazioni utili sul tema raccolta differenziata: https://www.satservizi.org/comune/albenga/.