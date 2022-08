Edilizia popolare, la Regione stanzia oltre 10 milioni alle famiglie in difficoltà per fondo affitti

Regione Liguria ha stanziato oltre 10 milioni di euro per aiutare coloro che sono in situazioni di difficoltà e non riescono a sostenere le spese dell’affitto. Il budget erogato è relativo al fondo affitti.

A tal proposito, lo scorso anno era stata messa a disposizione la cifra di 9 milioni di euro. Vista la grande situazione di disagio, al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini, il contributo è stato aumentato di un milione di euro.

"I nuovi finanziamenti verranno assegnati immediatamente ai comuni liguri e verranno suddivisi in base al fabbisogno abitativo comunicato dagli stessi. Grazie al lavoro di Regione Liguria le famiglie avranno l'aiuto necessario per soddisfare il bisogno primario di mantenere la propria abitazione", commenta il consigliere regionale di "Cambiamo!" Angelo Vaccarezza.