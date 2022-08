Noli, sbanda abbattendosi contro le auto in sosta e poi si schianta contro il guardrail

Sono state rimosse nella mattinata di oggi, 12 agosto, le tre auto danneggiate (una anche pesantemente) nel corso di un'incidente che ha visto l'autista di una vettura perdere il controllo della stessa sulla via Aurelia, poco prima della galleria artificiale di Noli lato levante, abbattendosi sugli altri mezzi per poi terminare la propria corsa incastrandosi nel guardrail dal lato opposto della carreggiata.

A quanto riferito l'auto, che viaggiava da Spotorno verso ponente, avrebbe sbandato per cause non ben chiarite.

A far luce sull'episodio ci sta pensando il personale della Polstrada intervenuto sul luogo del sinistro durante il quale pare non si siano registrati feriti, vista l'ora.