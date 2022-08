"Dall'alba al tramonto": le iniziative per il Ferragosto ad Albissola Marina

"Dall'alba al tramonto ...." con questo slogan Albissola Marina lancia la tre giorni di iniziative del Ferragosto partendo dal Concerto all'Alba delle 5,45, "Songs for Soul - canzoni per l'anima", di domenica 14 agosto presso il Molo Sansobbia sino allo spettacolo dei lumini, organizzato dai Bagni Marini delle Albisole che, come da tradizione, illumineranno tutto il litorale.

“Songs for the soul" appare come un inno alla vita, all'amore nel senso più ampio. Brani senza tempo, storie che vogliono suggerire al cuore di chi ci ascolta la "meraviglia": quel sottile sentimento che fa vibrare le corde dell'anima.

Eliana Zunino alla voce, Stefano Guazzo ai sassofoni, Marco Pizzorno alla chitarra classica, Dino Cerruti al contrabbasso e basso fretless.

Sulle note finali del concerto, un altro evento: l'azione concettuale collettiva guidata dall'artista Giacomo Lusso "I nostri segni in volo".

Lunedì 15 agosto, nelle specchio acqueo antistante le Albisole, si potrà assistere alla Processione della Madonna del Mare,"A Madonna du Ma'", a cura del Gruppo Pescatori Dilettanti. La partenza dalla spiaggia NAM Associazione nautica Albissola Marina è prevista alle 19, con arrivo alle 20 presso Capo Torre di Albisola Superiore.

Inoltre, dalle 7 alle 24 dei giorni 13,14 e 15 agosto, presso il Lungomare degli Artisti, sarà presente il tradizionale "Mercatino dell'artigianato e antiquariato", a cura del Consorzio La Piazza.