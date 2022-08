Centro Salute Mentale, la replica dell'Asl2 al Comune di Albenga: "Nessun rifiuto dei locali, procedura di richiesta non esatta"

L'Asl2 Savonese interviene dopo le dichiarazioni dell'amministrazione comunale di Albenga in merito alla questione legata all'utilizzo dei locali messi a disposizione gratuitamente dal Comune ingauno per gli incontri tra i pazienti del Centro Salute Mentale e i familiari:

"Non c'è stato nessun rifiuto dei locali parte dell'Asl, purtroppo non è stata seguita l'esatta procedura nella richiesta che deve portare all'idoneità dei locali per svolgere attività cliniche - spiegano dall'azienda sanitaria - nel frattempo il Direttore della SC Psichiatria Ponente dr. Fabrizio Cerro, in accordo con la Direzione aziendale ha ritenuto di utilizzare locali già presenti all'interno della sede del Centro di Salute Mentale di Albenga per riprendere la psicoterapia di gruppi multifamiliare, adottando alcuni accorgimenti tecnici e organizzativi che consentano di riprendere l'attività in sicurezza nel rispetto delle attuali norme vigenti".

"Si sta studiando la soluzione ottimale per poter utilizzare i locali cortesemente identificati e messi a disposizione dal Comune, coinvolgendo anche le associazioni familiari dei pazienti, per avviare altre attività fondamentali per gli utenti e i loro familiari, attività che al momento non si possono intraprendere proprio per mancanza di locali idonei - concludono dall'Asl - Lungi quindi dal voler declinare l'offerta, c'è quindi - come sempre - la volonta di Asl2 di sfruttare tutte le risorse a disposizione per offrire il miglior servizio all'utenza, e di utilizzare tutte le risorse a disposizione nel modo più proficuo possibile di concerto con tutti gli attori coinvolti".