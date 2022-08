Senza Pronto Soccorso si muore, l'appello ai candidati: "Sì a chi si schiera per la sanità, no all'utilizzo per propaganda dello slogan che appartiene ai cittadini"

"Il Movimento senzaprontosoccorsosimuore, pur non riconoscendosi in nessun partito, accetta l'impegno serio, documentato e verificabile di eventuali partiti che si schierino apertamente per la Sanità pubblica e sostengano, in particolare, la riapertura del Pronto Soccorso e il pieno utilizzo dell' Ospedale di Albenga".

A dirlo è il portavoce del Movimento e numero uno dei Fieui di Caruggi Gino Rapa.

"Invita pertanto tutti i candidati a non appropriarsi a meri fini di propaganda elettorale dell'espressione senzaprontosoccorsosimuore che non appartiene a nessuno se non ai cittadini. I candidati che intendono sostenere la battaglia per il Pronto Soccorso e l'Ospedale di Albenga possono farlo con i fatti, e prima di tutto coinvolgendo i vertici dei loro partiti, senza spendere per la loro campagna elettorale lo slogan senzaprontosoccorsosimuore" conclude Rapa.