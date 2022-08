Albenga, il fine settimana comincia con due giorni di musica in viale Martiri

“La Musica che Gira in Centro” si fonde e unisce con i “Venerdì del Viale”.

Oggi, venerdì 26 agosto, e domani, sabato 27 agosto, viale Martiri sarà piacevolmente invaso dalle note di artisti che regaleranno alla città due serate da non perdere.

I "Venerdì del Viale", manifestazione promossa dai commercianti, ha portato per tutta l’estate musica su viale Martiri che per l’occasione si è trasformato in isola pedonale.

Questo weekend la fusione con la “Musica che Gira in Centro”(manifestazione organizzata l'Associazione Culturale ZOO, che vedrà la presenza di artisti locali e non a esibirsi in ogni piazzetta del Centro Storico) sabato sera porterà musica anche sul Viale.

Due giorni di musica dunque, venerdì 26 agosto e sabato 27 su viale Martiri della Libertà a partire dalle 21.