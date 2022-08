L’alassino Luca Giaimi Medaglia d’oro ai Campionati del Mondo di ciclismo a Tel Aviv

L’alassino Luca Giami sul gradino più alto del podio a Tel Aviv dove, insieme ad Alessio Delle Vedove, Renato Favero, Matteo Fiorin e il genovese Andrea Raccagni (quest’ultimo impiegato solo nella semifinale), hanno vinto i Campionati del Mondo di ciclismo su pista nel quartetto di inseguimento a squadre della categoria Juniores.

Il giovane Giaimi si è anche piazzato in un ottimo quarto posto nell’individuale. Un risultato storico per il quartetto azzurro, che in finale ha battuto la Germania, arrivata seconda, e la Nuova Zelanda, al terzo posto.