Schiamazzi notturni e presenza di pregiudicati, il Questore chiude un bar a Savona

Il rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio e i correlati servizi delle forze di polizia disposti dal Questore di Savona, destinati a garantire un’estate sicura a Savona e nelle località della riviera, hanno visto nei giorni scorsi particolarmente impegnati anche i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Numerosi i controlli nei locali pubblici del territorio provinciale con particolare attenzione a bar, discoteche, spiagge e altri luoghi di aggregazione frequentati dai giovani tanto più se minorenni.

Proprio in tale ambito si inserisce l’emissione, a firma del Questore di Savona, del provvedimento di sospensione della licenza relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un locale di Savona, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento è stato emesso a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a seguito di alcuni accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine presso il locale che hanno riscontrato la presenza di pregiudicati e anche in relazione a diversi esposti presentati da cittadini residenti in zona per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica in orario notturno.

Continuerà per tutta la stagione estiva l’impegno delle forze dell’ordine della provincia che, come in questo caso, proseguiranno ad intervenire in stretta sinergia in direzione del comune obiettivo della tutela della sicurezza di tutti i cittadini.