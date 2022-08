Autoscuola sospesa per 3 mesi, la protesta dei clienti davanti alla sede: "Una situazione paradossale"

Riunirsi sotto la Provincia per esporre la problematica e poi eventualmente dar vita ad una class action.

Queste le proposte che sono state esposte da un gruppo di 20-25 persone che si sono ritrovate ieri pomeriggio davanti alla sede dell'Autoscuola Fontana di via Guidobono a Savona. Il motivo? La stessa è stata sospesa dalla Provincia a causa di diverse irregolarità, ma non aveva avvisato i propri clienti che avevano già pagato le lezioni e prenotato esami (leggi QUI).

Le problematiche che si sono venute a creare sono tra le più varie: da chi ha pagato per l'esame per la Carta di Qualificazione del Conducente senza però ottenere nulla perdendo così opportunità di lavoro, a chi invece oltre a corrispondere l'importo completo del pacchetto guide senza poi riuscire a svolgere effettivamente le prove, si è ritrovata a non riuscire a prenotare l'esame in Motorizzazione.

"Abbiamo discusso su cosa era fattibile fare, una signora ha chiamato in Provincia ed è stato richiesto di inviare ognuno una mail spiegando il fatto, ora comunque stiamo pensando di ritrovarci tutti insieme sotto la sede provinciale - dice Stefania -Per mia figlia avevo già pagato tutto il pacchetto e si erano creati già disguidi durante le prenotazioni per l'esame, anche semplicemente per le visite mediche, spiegandoci che mancavano i bollettini. Quando siamo andati per sostenere l'esame, in autoscuola ci hanno dato il fascicolo e ci siamo diretti verso la motorizzazione dove ci hanno spiegato che doveva darlo come privatista. Paradossale".

Ieri, inoltre, su consiglio di un avvocato, è stata paventata l'idea di creare una class action, presentando querela ai carabinieri e mandare una pec all'autoscuola.

I cittadini, che hanno creato un gruppo su WhatsApp per tenersi aggiornati sugli sviluppi, hanno anche apposto sulla serranda l'ordinanza della Provincia, visto che, nonostante le indicazioni dell'ordinanza che specificano che l'autoscuola avrebbe dovuto segnalare della chiusura per tre mesi, non era stata posizionata.

L'agenzia era stata diffidata nel luglio 2021, ma viste che le irregolarità già sanzionate tramite sanzioni disciplinari più lievi non li avevano dissuasi dal ripeterle e reiterarle, la Provincia di Savona ha deciso di sospenderli per 90 giorni.

Lo scorso 20 luglio l'autoscuola era stata richiamata "ad una puntuale applicazione della normativa di legge e regolamentare e, nel caso specifico, a prestare particolare attenzione alle comunicazioni e ad ottemperare a quanto di volta in volta richiesto e disposto dalla Provincia di Savona".

"Visto e considerato ai fini di tutelare l'utenza e nell'esercizio del proprio potere di vigilanza amministrativa e tecnica, si ritiene necessario sospendere l'attività dell'Autoscuola Fontana srl, per il periodo massimo di tre mesi riservandosi di adottare eventuali successivi provvedimenti qualora, decorsi i predetti tre mesi, si riscontrassero ulteriori irregolarità" spiegano da Palazzo Nervi.