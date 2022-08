Savona, autoscuola sospesa per irregolarità sino a novembre. Gli utenti: "Abbiamo pagato anticipatamente"

Era stata diffidata nel luglio 2021, ma viste che le irregolarità già sanzionate tramite sanzioni disciplinari più lievi non hanno dissuaso dal ripeterle e reiterarle, la Provincia di Savona ha deciso di sospendere l'attività per tre mesi.

Ad essere coinvolta dal provvedimento l'autoscuola Fontana di via Guidobono a Savona che così dovrà chiudere i battenti fino a metà novembre.

Lo scorso 20 luglio l'autoscuola era stata richiamata "ad una puntuale applicazione della normativa di legge e regolamentare e, nel caso specifico, a prestare particolare attenzione alle comunicazioni e ad ottemperare a quanto di volta in volta richiesto e disposto dalla Provincia di Savona" come previsto dalla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -Dipartimento per la Mobilità Sostenibile - Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest —Ufficio 5 — Motorizzazione Civile di Genova (Sezione Coordinata di Savona).