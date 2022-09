Autoscuola sospesa a Savona, l'amministratore comunica alla Provincia la cessazione dell'attività

Rinuncia incondizionatamente a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con la successiva revoca, per rinuncia, dell'autorizzazione rilasciata.

Questo uno degli ultimi sviluppi con un atto dirigenziale della Provincia riguardanti l'autoscuola Fontana di via Guidobono che era stata sospesa ad agosto per tre mesi proprio da Palazzo Nervi a causa di diverse irregolarità.

L'autoscuola però non aveva avvisato i propri clienti che avevano già pagato le lezioni di guida anticipatamente e avevano prenotato esami che in questo momento, senza i fascicoli in mano, sono in una fase di assoluto stallo.

Lo scorso 2 settembre l'amministratore unico della società, Sandra Fontana, oltre a comunicare di rinunciare a svolgere l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi, ha comunicato di voler cessare l'attività dell'autoscuola.

La Provincia ne ha preso atto e ha disposto di comunicare l’adozione della decisione alla stessa società Autoscuola Fontana srl, alla Motorizzazione Civile di Genova – Sezione di Savona, alla Polizia Stradale di Savona - Ufficio di Polizia Giudiziaria, al Comando dei Carabinieri di Savona, alla Polizia Municipale del Comune di Savona e alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria.

Nel frattempo i clienti, che si sono uniti in un gruppo su WhatsApp, si stanno già iniziando a muovere per dar vita ad un'azione legale con una diffida congiunta.

Le problematiche che si sono venute a creare sono tra le più varie: da chi ha pagato per l'esame per la Carta di Qualificazione del Conducente senza però ottenere nulla perdendo così opportunità di lavoro, a chi invece oltre a corrispondere l'importo completo del pacchetto guide senza poi riuscire a svolgere effettivamente le prove, si è ritrovata a non riuscire a prenotare l'esame in Motorizzazione.

L'agenzia era stata diffidata nel luglio 2021, ma viste che le irregolarità già sanzionate tramite sanzioni disciplinari più lievi non li avevano dissuasi dal ripeterle e reiterarle, la Provincia di Savona ha deciso di sospenderli per 90 giorni.

Lo scorso 20 luglio l'autoscuola era stata richiamata "ad una puntuale applicazione della normativa di legge e regolamentare e, nel caso specifico, a prestare particolare attenzione alle comunicazioni e ad ottemperare a quanto di volta in volta richiesto e disposto dalla Provincia di Savona".

"Visto e considerato ai fini di tutelare l'utenza e nell'esercizio del proprio potere di vigilanza amministrativa e tecnica, si ritiene necessario sospendere l'attività dell'Autoscuola Fontana srl, per il periodo massimo di tre mesi riservandosi di adottare eventuali successivi provvedimenti qualora, decorsi i predetti tre mesi, si riscontrassero ulteriori irregolarità" spiegano da Palazzo Nervi.