Aree S. Pietro ad Albisola, presentato il progetto ad un gruppo di cittadini: esposte criticità sulla viabilità e i parcheggi

Una media struttura di vendita, 84 appartamenti in quattro edifici di 7 piani ciascuno con parcheggi privati e pubblici sopra il futuro supermercato.

Questi i dettagli progettuali in merito alle aree dell'ex scuole San Pietro ad Albisola Superiore, che sarebbero emersi nel corso dell'incontro pubblico svolto tra l'amministrazione e una sessantina di cittadini.

Lo scorso maggio era stata indetta l'asta di vendita per i 6600 mq circa che comprendono oltre all'edificio scolastico, anche l'ex bocciodromo e gli orti nel quale oltre alla struttura di vendita, saranno realizzati gli alloggi e la nuova palestra scolastica, in attesa dell'ampliamento sulla scuola di via de Rege dove verrà sistemato l'asilo del centro attualmente ancora in via San Pietro.

2 milioni e 860mila euro era stato l'importo a base di gara e si era aggiudicata le aree la società Levy di Carcare.

Nel dicembre 2019 per la seconda volta dopo il tentativo del 2018, era andata deserta l'asta pubblica visto che non era stata presentata nessun offerta per l'acquisto dell'ormai ex area comunale.

"È stata una bella serata ricca di scambi di opinioni con molta partecipazione - ha detto il sindaco Maurizio Garbarini - Abbiamo spiegato il progetto, come sta andando avanti e come sono le tempistiche. L'intervento in sè è riqualificante della zona, non è detto che il comune poi possa realizzare anche dei marciapiedi nel prosieguo".

Nel mese di settembre partirà il taglio delle alberature e l'azzeramento del piano di campagna. L'architetto che ha presentato il progetto ha specificato che nel secondo periodo del 2023 a settembre-ottobre potrebbe essere avviata la struttura di vendita e due delle quattro strutture abitative previste.

Diverse le domande e le criticità esposte dai cittadini, su tutti il consigliere di minoranza Piero Corona: dai tempi di realizzazione e se cambierà morfologicamente la viabilità e quanti parcheggi verranno realizzati.

"Verranno recuperati una quindicina di stalli rispetto agli attuali e per gli 84 appartamenti ognuno avrà un box dedicato - ha proseguito il primo cittadino - alcuni albisolesi sono preoccupati perchè aumenteranno chiaramente le persone e quindi ci saranno più auto".

Verranno inoltre realizzate le fognature, i marciapiedi e una pista ciclabile.

Il progetto comunque verrà a breve consegnato agli amministratori di condominio della zona.

L'amministrazione puntava a vendere l'area già dal 2011, con un'aggiudicazione poi non andata in porto, sia nel 2014 che nel 2017 proprio al momento della stipula del contratto.