Incendio Santa Corona, i sindacati chiedono l'apertura urgente di un tavolo di confronto: "Un'altra tegola sul sistema sanitario"

"I danni provocati dall'incendio che questa notte si e' propagato all'interno del padiglione chirurgico del Santa Corona è un'altra tegola sul sistema sanitario della provincia di Savona e su di un ospedale che da tempo sta subendo ridimensionamenti della sua attività", cosi commentano in una nota Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

"Un evento che avrebbe potuto comportare conseguenze ben più gravi se non ci fosse stata la tempestiva risposta da parte del personale del'Asl 2 che agendo con professionalità in collaborazione con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine prontamente intervenuti, hanno consentito di mettere in salvo gli ospiti ricoverati nella struttura. Personale tutto a cui va il nostro sentito ringraziamento".

"Siamo fortemente preoccupati per le ricadute che tale situazione determina sui servizi le cui strutture non sono più agibili come quelli di ortopedia e traumatologia, intensiva cardiologica, neurochirurgia, che risultano di fondamentale importanza anche in funzione del ruolo di Dea di II livello e di trauma center Regionale svolto dall'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure - concludono - Per questo ritengono che una volta conclusi gli opportuni sopralluoghi tecnici volti a stabilire le dinamiche e responsabilità connesse con l'accaduto, a tutti i livelli ci si attivi immediatamente con tutti gli sforzi possibili e le risorse necessarie per mettere in condizione in tempi brevi di riprendere pienamente le attività interrotte".

I sindacati hanno chiesto al direttore generale dell'Asl 2, il dottor Marco Damonte Prioli, l'apertura di un tavolo di confronto urgente sulle ricadute che tale situazione determina sui servizi coinvolti e sui lavoratori del comparto a cui risultano assegnati.