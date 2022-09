Albenga, 24 visite gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide

Nell'ambito dei suoi programmi di prevenzione oncologica, Fondazione ANT mette a disposizione 24 visite gratuite per la diagnosi precoce delle neoplasie tiroidee. Le visite sono rese possibili grazie al contributo di Albenga Salute con co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nell’ambito dell’Avviso N. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, N. 117 e S.M.I. – anno 2020).

Le visite con ecografia si terranno nella giornata del 13 settembre presso l’Ambulatorio Albenga Salute (via Cavour, 8 | Albenga) e si potranno prenotare dalle 9.30 alle 11.30 al numero 342 7646010 esclusi i weekend, fino ad esaurimento posti.

Obiettivo dei controlli proposti da ANT è quello di individuare eventuali noduli tiroidei, mediante l’esecuzione di indagine ecografica. La diagnosi precoce di nodulo tiroideo consentirà di intervenire, nel modo più adeguato e tempestivo possibile, con ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e bioptiche.

L’incidenza dei tumori della tiroide, attualmente stimata in Italia di circa 3600 casi all’anno, è in fase di notevole crescita e questo fenomeno viene attribuito all’aumentato numero di diagnosi in fase iniziale che si ottiene con l’impiego dell’ecografia. Si nota che vengono colpite dal tumore più le donne degli uomini: stando ai dati di AIOM, ad esempio, nel 2019 il carcinoma alla tiroide si attesta come la 5^ neoplasia più frequente nel sesso femminile - 5% di tutte le neoplasie - ma, nella fascia compresa tra 0 e 49 anni è la 2^ più frequente nelle donne - 16% di tutte le neoplasie - e la 3^ per gli uomini - 8% di tutte le neoplasie. (fonte https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2022/01/2021_LG_AIOM_Tiroide.pdf)

D’altra parte, fortunatamente, la mortalità dei tumori differenziati della tiroide è molto bassa e tende a ridursi poiché oltre il 90% di questi guarisce con i trattamenti messi in atto.