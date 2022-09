Parcheggio di villa Pizzardi a Savona, Delucis (Bagni Umberto) scrive al sindaco Russo: "Lieti di incontrarla per discutere di soluzioni concrete al problema"

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Alberto Delucis (Bagni Umberto Savona) al sindaco savonese Marco Russo in merito alla chiusura del parcheggio di villa Pizzardi:

Egregio Sig. Sindaco,



La ringrazio per la risposta e mi dispiaccio che non abbia apprezzato i toni volutamente ironici della precedente mail.



In merito ai lavori nel parcheggio di villa Pizzardi, mi duole constatare come questi, ormai svolti nonostante fossero evidentemente procrastinabili al termine della stagione estiva, siano stati addirittura peggiorativi della situazione ex ante. La ghiaia e il terriccio utilizzati per coprire il prato hanno reso ancor più impermeabile il terreno, con il risultato che dopo la breve pioggia odierna buona parte dell'area risulta totalmente inutilizzabile come da foto allegate.



Insieme ai colleghi degli stabilimenti attigui e ai residenti, saremmo lieti di incontrarla per discutere di soluzioni concrete al problema dei parcheggi, La invitiamo pertanto a concordare una data in cui possa farci visita così da discuterne in presenza.



Cordiali saluti,



Alberto Delucis - Bagni Umberto