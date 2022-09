Alassio, Corad e il suo cagnolino puliscono le strade della città senza chiedere nulla in cambio

Si chiama Corad, gira con il suo fedele cagnolino e pulisce le strade di Alassio senza chiedere nulla in cambio.

Lo hanno notato alcuni cittadini, che hanno segnalato la presenza di questo giovane "spazzino metropolitano volontario" alla pagina Facebook del gruppo Alassiowood: “In zona Borgo Coscia gira un ragazzo di nome Corad, vestito con abbigliamento militare o simile, accompagnato da un cagnolino. Pulisce le strade senza chiedere nulla e devo dire che in due ore ha fatto quello che gli spazzini dovrebbero fare da mesi. Io gli ho dato una mancia, perché la merita veramente. Quindi non mandatelo via, perché ci guadagnate in pulizia. Avessimo 30 individui così saremmo una delle città più pulite d'Italia. L'altro giorno è stato dalle 5 del pomeriggio fino alle 2 di notte a pulire l'intero parchetto da Papillon”.

Numerosi i messaggi di gratitudine, qualche frecciata all’azienda che attualmente si occupa della pulizia urbana e parole di speranza affinché qualcuno offra un posto di lavoro a questa persona così pacifica e volenterosa.