Meteo, bel tempo fino a metà settimana prossima

In questo periodo si alternano fasi di tempo perturbato e fasi di tempo stabile. Anche per questo fine settimana un promontorio anticiclonico porterà tempo più stabile fino metà della settimana prossima, con poche nubi e tanto sole, e temperature in linea con la stagione.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi 9 a martedì 13 settembre

Il cielo sarà per la gran parte sereno e soleggiato di giorno, al massimo ci potrà essere il passaggio di qualche velatura in pianura, e qualche cumulo innocuo sulle zone alpine, ma senza precipitazioni. Possibili nubi basse o nebbie al mattino su Liguria e pianure/vallate interne del basso Piemonte.

Temperature in leggera diminuzione domani rispetto ad oggi, ma poi si manterranno stazionarie fino a martedì quando temporaneamente risaliranno soprattutto in quota tra mercoledì e giovedì. I valori massimi rimarranno generalmente tra 26 e 29 °C, le minime domani mattina caleranno un po’ per poi assestarsi in pianura tra i 14 e i 18 °C, mentre sulle coste liguri si manterranno tra i 18 e i 21 °C.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza. Solo per oggi possibili forti raffiche da sudovest su Liguria centro orientale, e raffiche da nordovest su Alpi e vallate.

Tendenza da mercoledì 14 settembre.

Le correnti tenderanno a disporsi da sudovest in quota, portando una maggiore instabilità e una nuova fase perturbata, con una prima parte condizionata da un aumento delle temperature in quota, non tanto avvertibile in pianura per via della probabile estesa copertura nuvolosa.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/635-Stagionali_ottobre_2022.html.