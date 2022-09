Tpl Linea: al via l’orario scolastico e invernale. Ecco la programmazione per il trasporto degli studenti savonesi

Nuovi orari scolastici e invernali per Tpl Linea da mercoledì 14 settembre 2022. Puoi trovarli QUI.

Nelle prime giornate di ritorno in aula nel savonese, sino a quando non entreranno in vigore gli orari definitivi delle lezioni, l’orario è ancora provvisorio, in attesa di quello definitivo sulla base delle comunicazioni di entrata e uscita degli istituti scolastici.

Con il via alla programmazione dell’offerta di trasporto pubblico con l’inizio delle scuole, confermati gli abbonamenti ad hoc per gli studenti, con validità dal 15 settembre al 15 giugno (abbonamento studenti zona rosa/blu/arancione/verde da 220 euro; abbonamento studenti zona viola/marrone/azzurra da 270 euro; abbonamento studenti zona gialla da 315 euro - La zona gialla è l’unica che riguarda come copertura territoriale l’intera provincia savonese).

“Anche in occasione di questo nuovo anno scolastico TPL Linea potrà garantire un servizio di trasporto di qualità per i nostri studenti, anche grazie all’utilizzo dei nuovi autobus entrati in funzione di recente”, affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“Il nuovo orario è stato sviluppato grazie all’attenta analisi e ai dati dell’Ufficio Movimento di TPL Linea, sulla base dei flussi di utenza sulle diverse linee e collegamenti del territorio provinciale, un orario scolastico aggiornato alle esigenze di alunni e istituti della nostra provincia e che sarà poi ultimato con il calendario definitivo”.

“Infine, anche di fronte alle difficoltà del caro energia e dell’aumento del costo del gasolio abbiamo confermato il nostro sistema tariffario, come le agevolazioni per gli studenti con abbonamenti dedicati, oltre ad evitare ogni aumento della bigliettazione in un momento di difficoltà per l’utenza e con il via al bonus trasporti che speriamo possa tutelare l’utilizzo del mezzo pubblico nei vari spostamenti urbani ed extraurbani”, concludono i vertici dell’azienda di trasporto.

E Tpl Linea sarà ancora più presente con la sua “flotta gialla” nei servizi scuolabus per i comuni savonesi: nuovi mezzi per il trasporto di alunni di elementari e medie.

Resta l’obbligo della mascherina Ffp2 a bordo dei bus TPL Linea fino al prossimo 30 settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00).