Lavoro in Liguria: cresce del 5,1% l’occupazione nel secondo trimestre 2022, cala del 15,3% la disoccupazione

Cresce del 5,1% l’occupazione in Liguria nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021: gli occupati nella nostra regione passano infatti da 595.226 a 625.790, con un incremento di oltre 30mila unità. Liguria che fa meglio della media nazionale, che vede una crescita del 3%, e anche del nord ovest, che registra una crescita del 2,7 % nello stesso periodo dell’anno.

“Numeri che confermano ancora una volta come la Liguria si sia definitivamente rilanciata e sia ripartita dopo i lunghi, complessi mesi che abbiamo vissuto a causa dalla pandemia – commenta il presidente della Regione Liguria – In particolare fanno da traino nel secondo trimestre 2022 i settori del commercio, della ristorazione e quello alberghiero, con un +16,7% di occupazione e più di 20mila occupati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a conferma di come il settore ricettivo sia strategico nel panorama economico regionale, e di come il turismo rappresenti una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo per la nostra regione”.

In Liguria cala anche la disoccupazione, che nel secondo trimestre 2022 vede una discesa del 15,3% rispetto al secondo trimestre 2021, con 8.702 disoccupati in meno: si tratta di un dato in linea con la media italiana, ma migliore di quanto faccia registrare il nord ovest, area in cui la disoccupazione scende del 14,5%. Scende anche il numero totale degli inattivi, che passa da circa 679mila del secondo trimestre 2021 ai 657mila dello stesso periodo di quest’anno.