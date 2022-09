Quiliano: pulizia alvei torrenti, lavori in fase di conclusione

Sono ormai in fase di conclusione i lavori di pulizia dei principali torrenti disseminati nel territorio di Quiliano, iniziati durante lo scorso mese di agosto 2022.

"È fondamentale intervenire in anticipo, come si è sempre fatto nel corso degli anni - dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l’assessore ai lavori pubblici Silvio Pirotto - per mettere in sicurezza il territorio comunale, partendo proprio dai rii e dai torrenti. Il lavoro sviluppato da parte dell’ufficio tecnico comunale, sotto la direzione del responsabile ingegnere Giulio Mesiti, è infatti finalizzato a sviluppare tutte quelle attività occorrenti ad evitare, o quantomeno a mitigare, i rischi di criticità ulteriori che, in conseguenza delle numerose allerte, potrebbero verificarsi già nelle prossime settimane".

I suddetti lavori comprendono infatti la pulizia del torrente Quiliano nel tratto a valle del ponte di via XXV Aprile fino al confine comunale in località Murate. Un altro intervento rilevante riguarda lo stesso tratto a monte del ponte di Via XXV Aprile fino al rio Trexenda nel tratto a monte del ponte della strada comunale per Roviasca: in questo caso le opere comprendono anche la pulizia e lo sradicamento delle ceppaie che possono compromettere il normale deflusso delle acque in caso di piena.

Un terzo e ulteriore intervento è stato portato avanti sul torrente Quazzola con particolare riguardo nei tratti a monte e a valle dei ponti e in un tratto in località Ca’Nova non interessato da altri interventi di mitigazione in fase di ultimazione.

Tutti questi interventi dovrebbero concludersi entro la prima metà di settembre. Inoltre verranno presto affidati, sempre a cura dell’ufficio tecnico comunale, i lavori di pulizia dei rii minori e delle vallette di scolo con particolare attenzione alla pulizia del rio Meone e del rio Solcasso.