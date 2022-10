Pietra, scomparsa dell'imprenditore Micalizzi. Il sindaco De Vincenzi: "Persona intraprendente e tenace"

Non poteva mancare l'Amministrazione pietrese tra coloro che hanno voluto porgere le condoglianze all'imprenditore edile e storico presidente della società calcistica locale Antonino Micalizzi, scomparso nelle scorse ore all'età di 74 anni.

"Intraprendente e tenace e persona molto conosciuta nella comunità pietrese sia per il suo lavoro che per la grande passione sportiva e per la dedizione alla nostra squadra di calcio, sotto la cui presidenza ha raggiunto importanti traguardi approdando, per la prima volta, in Eccellenza" ricordano il sindaco Luigi De Vincenzi e la sua squadra di governo cittadino.

"Alla moglie Clementina, ai figli Marco e Alberto e a tutta la sua famiglia, mie personali e dell'Amministrazione comunale" conclude il primo cittadino.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 3 ottobre, alle ore 15.00, nella Chiesa del Soccorso di Pietra Ligure.