Un nuovo grande successo per i fiori eduli di Ravera Bio di Albenga

Il Villaggio dei Fiori di Sanremo ha ospitato nei giorni scorsi i rappresentanti della Rete Sunelia, impegnati nella riunione generale del gruppo. Al termine dei lavori si è svolta una serata originale dedicata alla cucina con i fiori con i tantissimi ospiti che hanno potuto gustare un menù preparato dalla chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia (IM).

Una festa con un menù originale, studiato per l’occasione e che prevedeva l’utilizzo dei fiori come ingrediente del piatto e non come semplice abbellimento della presentazione. Durante la serata Claudio Porchia, giornalista e presidente dei Ristoranti della Tavolozza, ha presentato i fiori delle diverse preparazioni ed insieme a Silvia Morano, dello staff del Villagio dei Fiori, hanno accompagnato gli ospiti nella scoperta di sapori particolari, in alcuni casi mai provati prima.

Fiori utilizzati per soli fini ornamentali ed apprezzati per la bellezza dei colori dei petali come Begonia, Salvia, Rosa, Bocche di Leone, Nasturzio e Geranio sono stati presentati nella versione alimentare.

Questi i piatti preparati dalla chef Paola Chiolini utilizzando i fiori eduli dell’azienda Ravera Bio di Albenga:

Aperitivo:

· Bocca di leone ripiene di tartara ai gamberi di Sanremo

· Cipolle in crosta di foglie di Nasturzio ripiene di trombette e calamaro locale

· Sfoglia salata con salsa Agliè e Salvia hot lips

· Frolla alla Lavanda d'Imperia con crema di zucca e gambero di Sanremo

Primo piatto

· un delizioso Cuore di baccala in crosta di petali di Rosa in vellutata di zucca

Secondo piatto

· una delicata e leggera Treccia di branzino con fiori di Nasturzio e funghi Porcini con sfoglia croccante alla Calendula

Dessert

· una incantevole e prelibata Coppa croccante mandorle e Begonia con crema alla vaniglia e fragole accompagnato da una riduzione di moscato d'Asti e petali di Rose

La cena si è conclusa fra gli applausi per la piacevole e simpatica serata, che ha permesso ai partecipanti di apprezzare una bravissima chef e di avvicinarsi ad una cucina, quella con i fiori, che sta conquistando sempre nuovi appassionati.

“È stata una grande soddisfazione – ha dichiarato al termine la chef Paola Chiolini - registrare i commenti positivi ed i complimenti dei partecipanti alla serata. Voglio ringraziare tutto lo staff del locale per la precisione e professionalità nel servizio insieme agli sponsor tecnici, Ravera Bio di Albenga, che ha fornito i preziosi fiori. Infine voglio esprimere la mia gratitudine a Claudio Porchia, che con i suoi brillanti interventi ancora una volta ha contribuito al successo di una serata speciale”