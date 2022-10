Fermato per un controllo, nella giacca aveva cocaina: 46enne magrebino arrestato a Pietra Ligure

Nella tarda serata di lunedì 10 ottobre i carabinieri della Stazione di Pietra Ligure, durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, all'altezza di corso Italia angolo viale Europa, hanno proceduto al controllo di un 46enne di origine magrebina.

L'uomo alla vista dei militari, ha allungato il passo con fare sospetto. Subito riconosciuto dai militari per pregressi reati di spaccio di sostanze stupefacenti, durante il controllo si è dimostrato titubante nonché timoroso: introduceva nervosamente le mani all'interno delle tasche dei pantaloni. Per tale motivo è stato accompagnato presso il Comando dove, dopo aver risposto ai carabinieri di non essere in possesso di alcuna sostanza stupefacente, è stato sottoposto a perquisizione personale secondo le formalità di legge.

L’atto di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire all'interno della giacca del 46enne un pacchetto di sigarette contenente 17 involucri di cellophane termosaldato di cocaina, dal peso di 0,50 grammi cadauno, un secondo involucro di 12 grammi dello stesso stupefacente e un bilancino di precisione utilizzato per lo spaccio della droga.

L’uomo, su disposizione del magistrato della locale Procura della Repubblica, il dottor Giovanni Battista Ferro, è stato arrestato e ristretto temporaneamente all'interno delle camere di sicurezza della Compagnia, in attesa del rito direttissimo, che si è concluso con la convalida dell’arresto e la custodia in carcere.

L’arresto conferma l’attenzione dell’Arma nel prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto fra i giovani e giovanissimi, oltre al mantenimento del decoro urbano nei vari comuni della zona costiera.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'Autorità Giudiziaria.