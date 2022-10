Finale in lutto per il suo "frate del miele": scomparso a 83 anni il padre benedettino Giovanni

Se ne va una delle figure più discrete ma al contempo assolutamente partecipe nel contribuire a rendere la comunità finalese ricca di peculiarità, tra cui quella del celebre miele prodotto dai frati benedettini nell'Abbazia di Finalpia.

All'età di 83 anni si è infatti spento padre Giovanni, al secolo Romani Amani, uno dei più stimati protagonisti della vita monastica del finalese che subisce un'ulteriore significativa perdita dopo quella di padre Carlo Sciandra.

Don Giovanni o, com'era conosciuto, il monaco "del miele" si è spento nelle scorse ore dopo aver, nella sua vita monastica "incarnato in modo esemplare il concetto di 'Labora' - ricordano i suoi fratelli della comunità benedettina di Pia richiamando la regola di San Benedetto - quel lavoro che ha sì imparato dalla dottrina, ma che gli è stato insegnato sul campo dalle sue amate api".

Proprio per questo suo impegno che lo aveva portato a diventare una figura nota a livello internazionale come apicultore e a fondare l’Associazione "Api Riviera", padre Giovanni era stato ricevuto nella sala consiliare dal sindaco Frascherelli e dalla sua Amministrazione e premiato, in concomitanza col suo cinquantesimo anniversario di inizio sacerdozio.

"'Ora et labora' è una regola che don Giovanni ha sempre seguito e con il suo impegno ha portato a conoscere il miele benedettino tra i migliori sul mercato", aveva detto il primo cittadino in quell’occasione.

"Sorella Ape porta l’anima di questo confratello lassù dove i campi sono sempre in fiore e tutti lodano la bontà del Creatore. Che la Madonna di Pia gli ottenga quel premio che per tutta la vita ha sperato pregando ogni sera nella Compieta" è la preghiera dei frati.

Non solo stimato apicultore in grado di dare un notevole impulso alla commercializzazione del giallo nettare, il suo impegno sacerdotale lo aveva visto essere viceparroco delle comunità Nostra Signora Assunta e San Giacomo a Finalpia e Santi Cipriano e Gennaro in Calvisio, oltre che per diversi anni parroco di Vezzi Portio.

Il Santo Rosario verrà celebrato giovedì e venerdì 13 e 14 ottobre alle 20.45 presso il monastero, mentre sabato 15 ottobre alle ore 10 nell'Abbazia avranno luogo le esequie.