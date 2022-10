Vaccino antinfluenzale, al via la campagna. Noberasco (FIMMG): "Presumo ci sarà una buona risposta"

"Ci sono già diverse prenotazioni e presumo ci sarà una buona risposta".

Il neo segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, il medico di famiglia Giuseppe Noberasco, successore di Angelo Tersidio, è intervenuto in merito alla campagna anti influenzale partita nella giornata di oggi.

"Le vaccinazioni lo scorso anno erano state in un numero minore per via delle somministrazioni anti Covid - ha proseguito Noberasco - in un periodo di grandi vaccinazioni quindi come si poteva aspettare si è verificata una bassa richiesta".

Un altro tema al centro della discussione riguarda la vaccinazione in contemporanea contro il virus e l'influenza, con il Ministero della Salute che ha già risposto che è possibile farlo e non ci sarebbero effetti collaterali.

"Consigliamo ciò che il Ministero dice - ha continuato il segretario provinciale della Fimmg Savona - io personalmente le faccio in due sedute".

In un'estate nel quale il virus non ha rallentato la sua corsa rispetto alle stagioni estive 2020 e 2021, nelle ultime settimane il Coronavirus si sta facendo sentire anche se con meno forza.

"Si tratta per lo più di forme influenzali. Io ho già iniziato a somministrare le quarte dosi Covid, non c'è più la ressa di prima ma ho avuto un buon riscontro" conclude Noberasco.

La campagna per la vaccinazione antinfluenzale in Liguria anche quest’anno, vede coinvolti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie, i servizi CUP e i punti di prenotazione e somministrazione individuati dalle singole ASL su tutto il territorio, oltre alla possibilità di prenotarsi anche attraverso il portale dedicato di Liguria Digitale ‘prenotovaccino.regione.liguria.it’.

Da quest’anno è possibile prenotare il vaccino antinfluenzale anche attraverso il portale dedicato di Liguria Digitale ‘prenotovaccino.regione.liguria.it’, già in uso per le vaccinazioni anti-Covid e che è stato conosciuto, utilizzato e apprezzato per la sua funzionalità da molti cittadini liguri. Le prenotazioni attraverso il numero verde Cup regionale 800.93.88.18 sono possibili dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 (giorni feriali).

“Stiamo uscendo dal periodo molto complesso della pandemia in cui l’elemento di svolta è stato indubbiamente la vaccinazione anti covid – aveva dichiarato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – Ora, accanto alla quarta dose in grado di potenziare il sistema immunitario verso un’infezione che è sotto controllo ma non ancora spenta, è necessario aggiungere la vaccinazione antinfluenzale. Dopo due anni di isolamento e di uso delle mascherine, quest’anno la circolazione del virus influenzale potrebbe subire un aumento significativo. Ecco perché anche la vaccinazione contro l’influenza diventa più importante in particolare per anziani, fragili e portatori di malattie croniche, per i quali può assumere forme particolarmente gravi.

Per questo partirà la prossima settimana anche una campagna di comunicazione di Regione Liguria proprio per sensibilizzare la popolazione, soprattutto le fasce più a rischio”.

La vaccinazione è gratuita per le categorie indicate, secondo le indicazioni ministeriali: • soggetti di età pari o superiore a 60 anni; • bambini di età tra i 6 mesi e i 6 anni • bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico; • donne in gravidanza e nel periodo postpartum; • individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; • medici e personale sanitario di assistenza; • familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; • soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori; • personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; • donatori di sangue. • soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza.

È inoltre attivo il progetto che prevede la vaccinazione gratuita dal pediatra anche per i soggetti in età pediatrica affetti da patologia cronica (secondo le indicazioni ministeriali); i soggetti in età pediatrica conviventi o contatti stretti con soggetti a rischio per status o patologia.

Relativamente alla vaccinazione anti-pneumococcica con preparato coniugato, il Piano regionale prevede l’offerta attiva e gratuita a partire dai 65 anni di età e l’offerta gratuita al momento della vaccinazione antinfluenzale per tutti i soggetti di età compresa tra i 66 e i 75 anni non precedentemente vaccinati. È inoltre possibile effettuare contestualmente la prenotazione e la vaccinazione presso le sedi autorizzate del vaccino antinfluenzale e di quello anti-Covid.