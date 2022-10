18° Congresso della Sezione Aned di Savona-Imperia, Simone Falco riconfermato presidente

Sabato 1° ottobre presso la "Sala Caduti di Nassyria" della provincia di Savona si è svolto il 18° Congresso della Sezione Aned di Savona-Imperia, dove è stato riconfermato il presidente e il consiglio direttivo uscente (è stata eletta la neo consigliera Michela Turazzini al posto di Nicolò Gaggero).

Durante i lavori hanno portato i saluti il sindaco di Savona Marco Russo, il presidente dell'Isrec Mauro Righello, il presidente dell'Anpi di Savona Renato Zunino e il referente della Fivl di Savona Gianfranco Cagnasso.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricordo dei caduti nei lager e dei soci scomparsi il presidente uscente Falco nella sua relazione ha presentato l'attività svolta dalla sezione nei dodici mesi passati, anche a seguito della proroga dello scorso anno a causa del Covid, nonché tracciato il lavoro svolto sui due territori, ringraziando tutti i componenti del consiglio per il fondamentale ed importante lavoro svolto, e sono stati consegnati alcuni diplomi di riconoscimento ai singoli consiglieri.

Per quanto riguarderà il 2023 la sezione ha in "cantiere" già diversi progetti come la digitalizzazione dell'archivio e la creazione di un archivio virtuale partendo dall'importante lavoro fatto dalla presidente emerita Maria Bolla con la pubblicazione del libro "Il dovere di Testimoniare, 1943 - 1945 una scelta politica".

La sezione in collaborazione con i comuni di Bergeggi e Sportorno, vorrebbe posizionare una targa in Memoria degli operai rastrellati durante lo sciopero del 1° marzo: partirono dal campo di raccolta del Merello e furono tutti deportati a Mauthausen, da dove in pochissimi fecero ritorno. Per quanto riguarda i rapporti con le scuole anche per il 2023 sarà bandito il concorso dell'Aned legato al Viaggio della Memoria di maggio a Mauthausen. Quest'anno parteciperanno al concorso anche gli Istituti della Provincia di Imperia, dove dallo scorso anno è nata una attiva collaborazione tra la sezione e i singoli dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda l'attività di Memoria e commemorativa insieme al Comitato Cittadino Antifascista è stato redatto una programmazione con le date più importanti degli eventi avvenuti durante l'occupazione nazifascista, proprio perchè come ricordato dal sindaco di Savona Marco Russo lo scorso 24 Aprile "ogni volta che facciamo Memoria noi mettiamo un tassello in più per portare avanti il ricordo nei confronti delle future generazioni".

Durante i lavori sono stati approvati due ordini del giorno: il primo è stato presentato dalla vice presidente vicario Monica Pastorino nel quale si chiede che l'Aned Nazionale proceda nell'accreditamento della piattaforma "Sofia" per quanto riguarda il riconoscimento del credito formativo da parte degli insegnati, il secondo è stato l'approvazione delle modifiche allo Statuto elaborate dalle Sezioni e proposte al Nazionale per quanto riguarda la registrazione dell'Aned nel Terzo Settore.

Nel corso dell'incontro è stata eletta, su proposta del presidente Falco, presidente onoraria Carolina Vicco, moglie del savonese Osvaldo Diana, deportato a Neungamen e nel sotto campo di Watensted durante lo sciopero del 1° marzo 1944.

L'assemblea degli iscritti ha riconfermato la fiducia al consiglio uscente così composto per il quadriennio (2022-2026): Simone Falco, presidente; Monica Pastorino, vice presidente vicario; Jacopo Marchisio, vice presidente; Anna Maria Biasa Peroglio, vice presidente (con la delega su Imperia e Provincia); Enrico Baggioli, segretario amministrativo; Michela Turazzini (neo eletta consigliera sezionale).

Inoltre sono stati eletti i seguenti referenti sui vari territorio della Provincia di Savona: Francesca Timo delegata su Albenga (e nostra rappresentante nel Comitato Antifascista ingauno), Marco Astegiano delegato su Loano (nipote di Aldo Marostica sopravvissuto a Mauthausen - Gusen scomparso a dicembre 2021), Riccardo Baldi delegato su Pietra Ligure e Tovo San Giacomo.

L'Assemblea ha eletto su proposta del presidente della sezione, anche i delegati che saranno impegnati dal 4 al 6 novembre a Rimini al Congresso Nazionale: Simone Falco, Anna Maria Biasa Peroglio, Alessandro Cammarata, Monica Pastorino, Jacopo Marchisio, Enrico Baggioli, Carolina Vico, Gianmaria Botta, Marco Astegiano e Andrea Astegiano.